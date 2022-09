Voto jovem e feminino, o novo “mercado eleitoral” do Chega

O presidente do Chega acredita que do III Congresso sairão “mais figuras reconhecíveis” de um partido que ainda está muito centrado na figura do seu líder. “A ideia é lançar quadros, não só partidários, mas também da sociedade civil, com valor e currículo reconhecidos”, diz André Ventura ao Expresso. Em Coimbra também deverá arrancar “um processo de rejuvenescimento”, com uma aposta clara nas mulheres e nos jovens. Trata-se de “um mercado eleitoral em que o partido continua a ter índices mais baixos de aceitação e onde vamos apostar para chegar ao Governo de Portugal”.

