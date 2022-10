Nem "às pinguinhas", nem "em abstrato" ou "com números no ar". Costa defende aumento do investimento com "obra concreta"

No Terreiro do Paço, o ministro das Finanças justificava o défice de 5,7% em 2020 previsto pelo Instituto Nacional de Estatística. No Parque das Nações, António Costa inaugurava uma escola para passar a mensagem que o aumento do défice, por causa do "grande esforço para apoiar empresas, emprego e para relançar o investimento na educação", não "interrompe" o investimento público, antes pelo contrário, deve acelerá-lo.

"Nesta fase tão difícil que estamos a atravessar, todos temos de compreender que é fundamental reforçar o investimento público. Reforçar o investimento no nosso futuro", disse numa declaração no final da inauguração da escola básica do Parque das Nações.

Uma má notícia tapa-se com uma boa notícia e o primeiro-ministro quis mostrar que enquanto gere a pandemia não deixou cair o investimento público, sobretudo aquele ligado à educação "Nestes momentos de crise e dificuldade, é altura de apostar em fazer o que ainda está por fazer, o que ainda não foi feito e fazer de uma vez por todas. Não é fazer às pinguinhas, é de uma vez", disse. Naquela escola viu o exemplo perfeito para esta demora, um projeto que se arrastava e que ainda não estava concluído.

O aumento do investimento público é uma das bandeira da esquerda nas duras negociações antes de cada Orçamento do Estado e António Costa vai preparando o terreno para dizer que tem obra para mostrar. Não só o programa de remoção do amianto, que será um investimento de 60 milhões de euros, mas na recuperação do investimento público. "Fizemos esforço para pôr as contas públicas em ordem, fizemos isso sem sacrificar o aumento do investimento público que aumentou 64% desde 2015", disse.

"O facto de termos um grande programa de investimento nas escolas que agora estão a concluir o investimento demonstra bem que a aposta do reforço do investimento público não era em abstrato, não são números no ar, é obra concreta", reforçou.