Marcelo preocupado com atraso nos apoios sociais

As novas medidas de apoio a empresas e trabalhadores foram aprovadas pelo Governo há duas semanas, mas só chegaram à secretária do Presidente da República no final da semana passada. Um hiato de tempo que deixou o Presidente da República "preocupado". As queixas presidenciais sobre a demora nestes apoios sociais foram uma das ideias que Marcelo Rebelo de Sousa deixou a alguns partidos, que ouviu nos últimos dois dias a propósito da renovação do estado de emergência, para já até 15 de abril.

