Costa na tenaz Rio-Catarina: "Vejam lá o que se passa com este negócio!" Um "bruáa" por causa da EDP

Tem sido um "bruáa" por causa de €110 milhões não cobrados à EDP, que fez esta quarta-feira dois aliados improváveis no Parlamento - Rui Rio e Catarina Martins - e que preencheu boa parte do debate com o primeiro-ministro. Pressionado à esquerda e à direita, António Costa acabou por fazer com que o "bruáa" se fizesse ouvir pela diretora-geral da Autoridade Tributária, Helena Borges, e deixou os ministros do Ambiente e das Finanças sob pressão: "Não acredito que depois deste bruáa" - disse o chefe do Governo - "a diretora da AT não tenha dito aos serviços: 'Vejam lá o que se passa com este negócio'. Se não o estivesse a fazer, eu ficaria perplexo". Mas depois também disse que o Governo não pode ordenar fiscalizações à AT, pois isso seria próprio de um "Estado totalitário".

