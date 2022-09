Pedro Santana Lopes cobiçado pelo PSD para a Figueira da Foz 

Pedro Santana Lopes foi convidado para liderar a corrida autárquica na Câmara que presidiu de 1998 a 2001. De acordo com fonte social-democrata, após uma reunião esta semana na sede do partido em Lisboa com membros da equipa de coordenação autárquica, entre os quais Maló de Abreu, a escolha do antigo líder do PSD ainda está a ser avaliada pela Comissão Política Nacional.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler