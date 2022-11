Rio tem dois nomes para Lisboa: Poiares Maduro e Baptista Leite

Miguel Poiares Maduro ou Ricardo Baptista Leite. Um deles deverá ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa. Segundo apurou o Expresso junto de fonte próxima do presidente do partido, Rui Rio tem vindo a diminuir o leque de opções para a capital e a escolha deverá recair sobre o ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional ou sobre o deputado que a pandemia trouxe para a primeira linha do combate político.

Pormenor curioso: ambos foram duramente atacados por António Costa há um mês, que os acusou de liderarem uma “campanha internacio­nal contra Portugal” — Poia­res Maduro devido ao caso da nomeação do procurador José Guerra; Baptista Leite por causa das críticas à gestão da crise sanitária. As palavras do primeiro-ministro (que também carregou sobre Paulo Rangel) levaram mesmo o PSD a admitir que fosse feita uma participação ao Ministério Público.