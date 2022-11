Rui Rio pede "confinamento a sério": "Isso implica assumir erros e esquecer o marketing"

Rui Rio desafia o Governo a "impor um confinamento a sério em nome do interesse nacional". Na sua conta no Twitter, o líder do PSD escreve que "um Governo não existe para ser popular mas para fazer o que se impõe", principalmente "em cenário tão dramático".

"Isso", acrescenta o líder social-democrata, "implica assumir os erros, esquecer o marketing partidário e impôr um confinamento a sério, em nome do interesse nacional".

Lembrando que o PSD por si liderado "nunca negou a sua cooperação, nem se aproveitou da situação para tirar dividendos partidários", Rui Rio garante que "é isso que vamos continuar a fazer". "Assim o Governo faça também o seu papel".

Em conferência de imprensa, David Justino, vice-presidente de Rio, defendeu também nesta segunda-feira "uma restrição drástica de exceções" ao confinamento, acusando o Governo de "incapacidade para resolver o quadro pandémico".

Ricardo Batista Leite, o porta voz do partido para questões de saúde já tinha colocado uma mensagem nas redes sociais a chamar a atenção para a situação dramática que se vive nos hospitais.