Covid-19. Médico e deputado do PSD Baptista Leite chocado com o que viu no Hospital de Cascais: “Nunca assisti a tantas mortes”

Foi um quadro dantesco, aquele que Ricardo Baptista Leite apresentou este domingo à noite. À saída de mais um dia de voluntariado no covidário do Hospital de Cascais, o médico e deputado do PSD publicou um vídeo com um relato duro: "Tenho de vos dizer que nunca assisti a tantas mortes na minha vida profissional num tão curto espaço de tempo como no dia de ontem [sábado]." A acompanhar o vídeo, Baptista Leite é cristalino na descrição: "O cenário é de guerra e estamos a perder."

O vice-coordenador da pasta da Saúde do Conselho Estratégico Nacional do PSD avisa que "não aguentamos este ritmo" de aumento de infetados e de mortos e sublinha que este confinamento, nos moldes em que o Governo o desenhou, "não está a funcionar". "É fundamental aumentar o confinamento já, por três semanas. Fazer um confinamento como tivemos em março", apela Baptista Leite.

De acordo com o médico, o confinamento "tem de incluir as escolas, garantindo o apoio remuneratório a um dos pais", porque há toda uma sociedade "que não consegue parar com as escolas abertas". Para além disso, todas as demais "atividades não essenciais, que não sejam possíveis por teletrabalho, devem cessar atividade de imediato pelo mesmo período de tempo". "Tudo deve de parar de imediato", reforça.