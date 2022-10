Covid 19. Von der Leyen defende certificado de vacinação reconhecido pelos 27

A presidente da Comissão Europeia alinha com a ideia de se criar um certificado de vacinação contra a Covid19 reconhecido em todos os Estados Membros. Funcionaria como uma espécie de passaporte? A questão está em aberto porque falta ainda definir para quê, que impacto teria nas movimentações e no turismo dentro da UE e quais as consequências para quem não se vacinar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler