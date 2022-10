Fecho geral do país pode estar por dias. Costa procura apoio político

António Costa resistiu, mas os dados dos últimos dias mostraram-lhe que as “medidas não são suficientes”, e por isso acabou a fazer ajustamentos à sua estratégia de combate à pandemia. Para os próximos dias não agravou medidas, apenas as estendeu a concelhos que não estavam abrangidos, e vai em busca de novo consenso nacional para fechar o país. Para o primeiro-ministro, o “confinamento mais geral, também durante a semana, como em março”, mas com as escolas abertas, é muito provável e pode acontecer já a partir de terça-feira, dia 12, quando reunir com os especialistas.

Apesar de no Executivo haver quem defenda que devia partir-se já para regras mais apertadas, António Costa não quis avançar para um confinamento, com os efeitos nefastos para a economia que acarreta fechar o país, sem antes ouvir os parceiros sociais e os partidos, já que o apoio no Parlamento às medidas do estado de emergência tem vindo a cair. Para isso convocou uma reunião na Concertação Social para esta sexta-feira e começará também a ouvir os líderes partidários. O objetivo é tentar de novo ter um consenso nacional para um confinamento geral, mais do que previsível, e tomar medidas “de imediato” no dia 12.