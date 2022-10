Tino de Rans passa de um para 13 debates com proposta da RTP

Inicialmente, o presidente do partido Reagir, Incluir e Reciclar (RIR), Vitorino Silva, só iria marcar presença num debate coletivo com os restantes candidatos às eleições presidenciais de 24 de janeiro. Agora, Tino de Rans, como é conhecido, deverá participar nesse debate coletivo e em mais 12 frente-a-frente (aos seis no Porto Canal somam-se outros seis na RTP3). Será o candidato com mais confrontos televisivos, se todas as candidaturas aceitarem a proposta da direção de informação da RTP enviada esta terça-feira às candidaturas, para mais uma ronda de debates com o ex-militante socialista.

A sua exclusão dos 15 frente-a-frente televisivos, acordados entre RTP, SIC e TVI, provocou uma onda de indignação nas redes sociais. O Porto Canal acabou por agendar debates frente-a-frente entre Tino de Rans e os restantes seis candidatos (Marcelo Rebelo de Sousa terá tido um papel nesta alternativa) que deverão ter a sua candidatura viabilizada pelo Tribunal Constitucional.

O diretor de informação do Porto Canal, Tiago Girão, anunciou no Twitter as datas dos frente-a-frente do candidato com Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, André Ventura, Marisa Matias e Tiago Mayan. O frente-a-frente com João Ferreira ainda não tinha a data fechada.

Quando confrontadas com a possibilidade de incluírem mais este candidato nos ‘duelos’ presidenciais, a SIC e a TVI recusaram-se a mudar a grelha, mas a RTP confirmou ao Expresso o compromisso de a alterar para incluir o presidente do RIR, tendo nesta manhã de terça-feira endereçado convites às várias candidaturas.

O diretor de informação do canal público, António José Teixeira, detalhou que os seis frente-a-frente suplementares com Tino de Rans decorrerão entre os dias 4 e 9 de janeiro, às 22h45, na RTP3, sem precisar a distribuição dos candidatos pelas datas. Depois de a tentativa de distribuir estes frente-a-frente pelos outros dois canais da concorrência se ter revelado infrutífera, a RTP fez “um ajustamento de modo a dar igualdade de oportunidade”, afirmou. E garantiu já ter respostas afirmativas, embora não tenha revelado quais.

Contactado pelo Expresso a meio da tarde desta terça-feira, antes de ter recebido a informação relativa à RTP, o candidato mostrou-se surpreendido com esta multiplicação de debates em que deverá participar, mas não se fez rogado. “Eu vou a todo o lado, não rejeito nada”, garantiu, concedendo, ainda assim, que “não faz muito sentido debates repetidos”. Vitorino Silva passou de personagem periférica a figura central: “Antes o meu telefone não tocava e agora não pára de tocar. Não tinha agenda e agora tenho duas”.

Neste novo modelo, Tino de Rans passa a ser o candidato que participará em mais debates (13), enquanto os restantes estarão presentes em oito, se aceitarem a proposta da RTP. Nas eleições de 2016, reuniu 3,28% da votação (152.094 votos), ficando a pouco menos de 30 mil votos do candidato comunista Edgar Silva.