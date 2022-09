Sondagem Expresso-SIC: PS vale mais que toda a direita junta, PSD e Rio a descer

São catorze os pontos que separam PS e PSD nas intenções de voto para as eleições legislativas. Segundo a sondagem realizada pelo ISCTE e ICS para o Expresso e SIC, se as eleições legislativas se realizassem hoje, nem a soma das intenções de voto de todos os partidos de direita chegaria para ultrapassar as intenções de voto no PS: juntando PSD, Chega, CDS e Iniciativa Liberal, a direita soma 35% dos votos, quatro pontos abaixo do PS, que, sozinho, atinge agora os 39%.

