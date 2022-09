António Costa considera "excelente notícia" antecipação da aprovação da vacina da BioNTech/Pfizer

O primeiro-ministro, António Costa, está hoje em Paris para um almoço com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e considera que os Estados-membros estão a fazer "um grande esforço" para coordenar planos de vacinação nos 27 países da União Europeia. "Foi uma excelente notícia que ontem tivemos que a Agência Europeia do Medicamente pode antecipar para dia 21 o processo de apreciação da vacina da BioNTech/Pfizer", disse aos jornalistas.

O almoço com o presidente francês teve vários temas à mesa, além da cooperação entre os dois países, a presidência portuguesa da União Europeia e o combate conjunto à pandemia através da vacinação.

Para o primeiro-ministro, os vários países europeus estão unidos na questão da vacinação: "Estamos a fazer todos um grande esforço para coordenar, de forma a que no mesmo dia, em todos os Estados-membros possamos iniciar o plano de vacinação. A Comissão fez um grande trabalho ao assegurar a compra conjunta", disse o primeiro-ministro em resposta a questões dos jornalistas à entrada do Eliseu. Para António Costa, este trabalho é uma "excelente demonstração" do que "é uma mais-valia" da União Europeia uma vez que "todos vamos ter acesso simultaneamente à vacina".