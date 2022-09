Rodrigues dos Santos apela ao voto no católico Marcelo contra o fantasma de Ventura

Tal como se previa, Francisco Rodrigues dos Santos apelou este sábado ao voto em Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais de janeiro. No Conselho Nacional do CDS, que decorre por via digital e começou com quase duas horas de atraso, o líder do partido inventariou os méritos do Presidente da República, tendo destacado pelo meio a sua fé católica e o facto de ser um defensor da Aliança Democrática.

