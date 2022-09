Mesquita Nunes responsabiliza direção do CDS por não ser candidato a Belém

Adolfo Mesquita Nunes reconheceu este sábado que não foi candidato à Presidência da República porque a mera hipótese de o ser não foi abraçada pela direção do CDS. No Conselho Nacional convocado para discutir o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, o antigo secretário de Estado do Turismo realçou que não avançou porque membros do núcleo duro de Francisco Rodrigues dos Santos fizeram saber que seria "inaceitável" estar ao seu lado.

