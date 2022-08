Chega “moderou-se” nos Açores, diz Rui Rio. E acusa Costa de “mentir”

André Coelho Lima, vice-presidente de Rui Rio, deu o mote na sexta-feira. Nuno Morais Sarmento, outro membro da direção, reafirmou a posição no sábado. A Comissão Permanente do PSD manteve-a esta segunda-feira de manhã, mas Rui Rio não quis deixar margem para equívocos. Perante a pressão dos jornalistas, respondeu: “Não há nenhum acordo nacional com o Chega.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler