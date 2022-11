Governo vai preparar legislação específica para poder limitar as liberdades durante as pandemias, mas só depois da atual pandemia

Nem situação de calamidade, nem estado de emergência. É preciso criar um quadro legislativo específico para atuar em urgências sanitárias como a atual pandemia, admitiu o primeiro-ministro esta segunda-feira quando saiu da reunião com o Presidente da República, no Palácio de Belém. O mesmo diz ao Expresso Miguel Prata Roque, ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, mas este militante socialista diz-se "chocado" com a forma como o Governo tem restringido os direitos e critica o facto de nem Governo nem Assembleia da República terem avançado com legislação que considera adequada.

