Ventura impõe quatro condições para viabilizar Governo do PSD nos Açores

Com a solução governativa dos Açores em aberto, André Ventura já disse que está fora de questão integrar uma 'geringonça' com "partidos do sistema", mas admite viabilizar um Governo do PSD na região. Para isso, impõe, contudo, quatro condições. O Expresso sabe que o líder do Chega vai enviar ainda esta quarta-feira uma carta dirigida a Rui Rio, dando conta dessas exigências, que passam a nível nacional pela participação do PSD no processo de revisão constitucional e, no plano regional, pela realização de uma auditoria aos governos do PS a começar já em 2021.

