“24 horas não vão mudar o mundo.” Mas podem servir para aprovar um Orçamento e… matar uma polémica?

Quando o debate desta quarta-feira, o primeiro do novo formato que veio substituir os quinzenais, começou, faltavam sensivelmente 24 horas para o momento em que a proposta de Orçamento do Estado será aprovada em Conselho de Ministros. Nesta reta final, a esquerda desdobra-se em reuniões e continua sem falar em acordo; mas o primeiro-ministro foi ao debate mostrar-se otimista - mesmo que admita que 24 horas “não vão mudar o mundo” - e referir sinais de “cooperação” do PCP. Tudo enquanto fazia por esvaziar a polémica da semana: a substituição de Vítor Caldeira à frente do Tribunal de Contas.

