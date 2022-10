Nicolas Schmit, comissário do Emprego: “Não podemos manter os salários o mais baixo possível”

Em tempos de crise quando muitas empresas se preparam para despedir, a ideia base da Comissão Europeia para a proposta sobre o salário mínimo é esta: “Os salários baixos não podem ser o elemento principal de competição na Europa”, diz ao Expresso o comissário europeu do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit. Por isso, a 28 de outubro, a equipa de Von der Leyen vai apresentar uma proposta de diretiva de enquadramento do salário mínimo. Dadas as limitações de poderes, não poderá “impor” um valor, mas criar um “enquadramento” para que os salários nos Estados-membros aumentem e haja uma maior “convergência” entre países. O que vai isto fazer a Portugal? A ideia é que o salário cresça, mas tudo dependerá da vontade política.

