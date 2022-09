Mourinho Félix vai ser administrador do Banco Europeu de Investimento

O nome de Ricardo Mourinho Félix já andava a ser falado há meses para o cargo em aberto, para Portugal, no Banco Europeu de Investimento (BEI). Esta quinta-feira, o ministro das Finanças, João Leão, oficializou a escolha do ex-secretário de Estado das Finanças, no briefing final do Conselho de Ministros.

Portugal tinha de nomear um administrador para o BEI agora em setembro, quando termina o mandato da espanhola Emma Navarro. Os dois países dividem uma das vice-presidências do BEI e, saindo a espanhola, a nomeação cabe a um português. Mourinho Félix era o nome mais falado para o lugar. O secretário de Estado Adjunto e das Finanças saiu com Mário Centeno na última remodelação, em junho, e deverá agora rumar ao BEI.

Tendo em conta o acordo com Espanha, Mourinho Félix ficará no cargo por três anos, até setembro de 2023. Depois será de novo a vez de Espanha por um período mais longo.

Este era um cargo desejado pelo próprio e que agrada ao Governo, dado que o Banco Europeu de Investimento será um dos braços da resposta europeia à Covid-19, tendo sido reforçado em 200 mil milhões de euros para apoio às empresas.