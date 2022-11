O bailado de Costa entre a velha Geringonça e os “velhinhos do Restelo”

As declarações de amor fazem-se com destinatário certo, mas em público anunciar os nomes nem sempre as relações mais modernas permitem. É assim, entre PS, Bloco e PCP, até com o PSD. Ora de mão de dada, ora com juras de amor mais ou menos duradouro, ora zangados, envolvidos em arrufos, ora em tom próximo da injúria. Como hoje quando, menos de 24 horas passadas de juntos terem aprovado o fim dos debates quinzenais, António Costa catalogou o PSD como o “partido dos velhinhos do Restelo”. Como hoje, quando disse, com todas as letras, ser “com os partidos que connosco viraram a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015”. Os nomes ficaram para depois, mas a declaração ficou feita.

