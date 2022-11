Esquerda deixa aviso ao Governo: prolongamento do lay-off “não é o caminho”

É um dos primeiros sinais da forma como o Governo vai responder e adaptar as respostas inicialmente pensadas aos evidentes sinais de crise que vão chegando. E não agrada aos ex-parceiros de esquerda: nem PCP nem Bloco de Esquerda veem com bons olhos o prolongamento do regime excecional de lay-off, o que dificulta as relações entre os partidos, numa altura em que já arrancaram as primeiras conversas sobre o próximo Orçamento do Estado e o plano de recuperação português.

