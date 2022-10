Presidenciais. Marcelo esmaga (mais uma vez) com reeleição à primeira volta, aponta sondagem

Seria preciso ocorrer um cataclismo para Marcelo Rebelo de Sousa não ser reeleito como Presidente da República.

De acordo com uma sondagem da Aximage, divulgada esta sexta-feira pelo “Jornal Económico”, Marcelo reúne, neste momento, cerca de 65% das intenções de voto. Ou seja, será reeleito logo à primeira volta – apesar de não ultrapassar o registo histórico de Mário Soares.

Na sondagem, a ex-eurodeputada Ana Gomes – que ainda não oficializou nenhuma candidatura - surge em segundo lugar com apenas 13% de intenções de voto - cinco vezes menos do que Marcelo Rebelo de Sousa.

André Ventura, de momento o único adversário confirmado do Presidente da República, aparece em terceiro lugar, com 7%.

Em quarto lugar, aparece Marisa Matias, potencial candidata do BE, com 4% dos votos.

Já em quinto e sexto lugares, aparecem Adolfo Mesquita Nunes e Jerónimo de Sousa, com percentagens de eleitorado quase residuais: 2 e 1%, respetivamente.