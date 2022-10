Governo diz que decisões tomadas foram “no sentido certo” e há plano para recuperar atividade no SNS

Depois das falhas na divulgação dos números de casos de Covid-19, reveladas este fim de semana pelo Expresso, o Governo tenta transmitir uma mensagem de tranquilidade e garante que as decisões tomadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram "no sentido certo" e que há um plano de recuperação da assistência no SNS.

"A avaliação que nós fazemos é que as decisões tomadas foram no sentido certo, de alguma forma todo este trabalho em equipa funciona e permite encontrar mais rapidamente soluções e tem-se sentido neste caso concreto da Amadora um cumprimento relativamente a algumas das medidas que foram decretadas", afirmou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, à saída da reunião com as equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à covid-19 no concelho da Amadora.

Segundo Duarte Cordeiro, estas equipas procuram, por um lado, sensibilizar a população quando existem ajuntamentos ou as regras não estão a ser cumpridas em estabelecimentos comerciais e vão visitar também as famílias que estão em confinamento, avaliando todos os apoios necessários.

"Nos últimos quatro dias, nos cinco concelhos da AML foram feitas visitas a mais de 400 famílias e mais de mil casos que estão a ser acompanhados", sinalizou.

Secretário de Estado pede “confiança” nas equipas no terreno

Duarte Cordeiro disse que o objetivo é que com estas medidas a saúde pública seja garantida nos vários territórios identificados, ao mesmo que se continuam a realizar inquéritos epidemiológicos e a isolar os infetados com Covid-19. Por isso, pediu também "confiança" nas equipas que vão para o terreno.

Questionado sobre os dados mais recentes, o coordenador Regional de Lisboa e Vale do Tejo admitiu que carecem de "alguma cautela" na sua avaliação, uma vez que assinalam uma ligeira diminuição do número de casos ativos mas podem não confirmar uma tendência.

"Temos que continuar a cumprir as regras básicas de distanciamento, proteção individual, sem o qual por mais medidas que vamos tomando não tem os efeitos que nós desejamos", apelou.

Alguns hospitais prevêem recuperar 60% dos serviços

Já a ministra da Saúde admitiu no Fórum TSF que não existem "dados concretos" sobre a atividade assistencial que já foi recuperada, mas manifestou-se otimista relativamente às previsões das unidades hospitalares. "Há hospitais que prevêem recuperar 60% dos serviços até ao final do ano. Isso é algo que nos deve encorajar", afirmou Marta Temido.

De acordo com a governante, o SNS perdeu um milhão de consultas de cuidados de saúde primárias, "em cerca de 30 milhões realizadas anualmente pelo SNS", e cerca de 900 mil de consultas médicas hospitalares "em cerca de 12 milhões que o SNS faz por ano"

Marta Temido sublinhou ainda que o plano de recuperação da atividade assistencial no SNS prevê um reforço de 38 milhões de euros. "Precisamos de um plano excecional para recuperar dessa situação inesperada e grave que está a ser a pandemia de Covid-19. Mas esse plano existe", assegurou.