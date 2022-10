PSD pede saída de Fernando Medina por demora na reação à pandemia. “Tem de ser o primeiro a demitir-se”

Luís Newton, líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa, pediu esta terça-feira a demissão de Fernando Medina. Depois das duras críticas do autarca à resposta das autoridades de saúde na gestão da pandemia no pós-desconfinamento, o social-democrata veio apontar culpas ao próprio edil: "Deverá ser consequente com as suas palavras e ser o primeiro a demitir-se", argumenta.

Numa nota enviada às redações, Newton sublinha que Medina "demorou semanas a aceitar a desinfeção de espaços públicos, não quis testar os próprios funcionários, não preparou a Carris para o período de distanciamento social e encorajou um desconfinamento relaxado".

Além disso, nota o também candidato à concelhia do PSD/Lisboa, o autarca não fez o suficiente na distribuição de máscaras, "que teriam sido fundamentais para evitar a propagação, por exemplo, nos bairros municipais", nem agiu contra "as manifestações e comícios que puseram em risco o controlo do surto".

"Medina não faz isto [declarações à TVI24] num súbito acesso de consciência para proteger as suas populações. Faz isto na sequência da desavença do primeiro-ministro com os técnicos de saúde na última reunião do Infarmed. A verdade é que o secretário de Estado de Lisboa (sim, dificilmente neste período terá sido um verdadeiro presidente de Câmara) deverá ser consequente com as suas palavras e ser o primeiro a demitir-se", escreve ainda Luís Newton.

Esta segunda-feira, Fernando Medina foi particularmente duro no seu habitual espaço de comentário político. O presidente da Câmara de Lisboa argumentou que o constante aumento do número de infetados por covid-19 na região se deve em parte a “más chefias e pouco exército” no terreno e acrescentou: “É uma nota direta a todos os responsáveis por esta matéria. Ou as chefias conseguem em poucos dias pôr ordem na casa ou as chefias têm de ser reavaliadas.”