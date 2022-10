Medina compra guerra com Temido. E ministra vai a jogo (a tensão no PS atingiu o pico da pandemia)

Arrepiem caminho rapidamente. Ou terão de rolar cabeças. Foi esta a principal mensagem que Fernando Medina quis deixar quando, na segunda-feira, atingiu com violência toda a cadeia de comando que o Governo tem montada para gerir a crise sanitária na Grande Lisboa. De Mário Durval, delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, à dupla Graça Freitas-Marta Temido, todos, sem exceção, ficaram com as orelhas a arder. Ou deveriam ter ficado.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler