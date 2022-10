Banco de Portugal: PS responsável pelo relatório da audição de Mário Centeno

O relatório que vai sair da audição de Mário Centeno sobre a indicação para Banco de Portugal (BdP), ainda sem data marcada, estará a cargo do grupo parlamentar do PS. O nome do relator socialista será escolhido na próxima semana, sendo que o documento, que deverá apenas ser “descritivo”, terá de ser votado pelos partidos. O Governo acredita que o processo possa ser finalizado antes das férias parlamentares.

Mário Centeno já foi indigitado governador do BdP pelo Governo, mas falta ainda a audição na comissão de orçamento e finanças para que possa efetivamente sentar-se na cadeira até aqui ocupada por Carlos Costa. Dessa sessão deve sair um “relatório descritivo”, como prevê a lei orgânica do supervisor. Há cinco anos, o relatório sobre a audição de Carlos Costa, que estava então a ser reconduzido pelo Governo de Passos Coelho, foi assinado pelo deputado social-democrata Carlos Silva. O documento mereceu os votos a favor de PSD, CDS e PCP e abstenção do PS (o BE esteve ausente da votação). O então presidente da comissão parlamentar, o atual ministro Eduardo Cabrita, classificou o relatório como “uma ata sem qualquer valoração e transcrevendo a audição” de Carlos Costa. O que deverá repetir-se agora com Centeno, já que a lei pede apenas uma descrição da reunião.

