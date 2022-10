Líder do Chega demarca-se de Mário Machado. “Isso já não é democracia, é bandidagem”

André Ventura lamenta o apelo de Mário Machado, o líder da Nova Ordem Social, para os seus seguidores participarem na manifestação convocada pelo Chega para este sábado sob o lema "Portugal não é racista". O presidente do partido garante que nunca falou com o ex-líder dos hammerskins – uma ala radical e violenta do movimento skinhead – e acusa a organização de querer aproveitar o crescimento do Chega para ter "visibilidade".

