Procurador castigado por pressões no caso Freeport nomeado adjunto de Van Dunem

O juiz conselheiro José Lopes da Mota, que foi suspenso um mês de funções por pressões no processo Freeport, em 2009, foi nomeado por Francisca Van Dunem para exercer funções no Gabinete da Ministra da Justiça como adjunto no âmbito da preparação e acompanhamento da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler