Governo desconfina esta sexta-feira o teletrabalho. Turnos serão o novo normal

Os números do surto em Lisboa não assustam o Governo, pelo que o Conselho de Ministros vai avançar com a prevista terceira fase do desconfinamento a partir de 1 de junho. As regras que faltam serão aprovadas em Conselho de Ministros esta sexta-feira, depois de hoje António Costa, Marcelo e os partidos voltarem a ouvir a DGS e especialistas, para confirmarem a luz verde para avançar.

