Orçamento Retificativo. Costa chamou todos, conseguirá ir além da geringonça?

Será provavelmente a última conta de Mário Centeno no Governo, mas também aquela onde haverá menos limites para olhar: o Orçamento Suplementar, ou Retificativo - o primeiro da era Costa - aparece para responder à pandemia e à sua crise, sem limites impostos por Bruxelas, mas ainda na incerteza de até onde irá o impacto do que se está a passar na economia.

Face a tudo isto, António Costa decidiu chamar não apenas os partidos de esquerda, como é hábito, mas todos os partidos - como tem feito na emergência - que serão ouvidos segunda e terça-feira. Todos têm uma lista de pedidos para entregar. Será o primeiro orçamento em que consegue apoio do PSD? As propostas dos partidos são muitas.

