Como Marcelo (mais apagado) gere as “subtilezas” para viver em “harmonia” com Costa

Poucas vezes um ministro tão relevante disse sobre um Presidente da República de outra cor política, a poucos meses da reeleição, que “as coisas correram otimamente bem” na convivência institucional. Quando Augusto Santos Silva afirma que as personalidades de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa se “combinaram harmoniosamente”, como o fez esta terça-feira na entrevista ao Jornal de Notícias, está não só a amarrar o Chefe de Estado ao Governo, como a remover obstáculos para um pré-apoio do PS à recandidatura do social-democrata - e também a aprovar o perfil de atuação de Belém durante a recente crise.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler