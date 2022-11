Governo quer “consenso nacional” para acelerar investimentos

A recuperação da crise será longa e cheia de obstáculos. Este é o dado adquirido em cima da mesa do Governo, que tenciona ir à procura de uma nova unidade nacional, desta vez em torno do plano para a recuperação económica. Esta semana, vão começar a ser decididas medidas de abertura, e quando a parte mais dramática da pandemia passar e se olhar para debaixo do tapete haverá muito emprego destruído. Numa antecipação do que será o choque político, o Governo quer um “consenso nacional” para o programa de investimentos, defende o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, em entrevista ao Expresso.

António Costa vai apresentar o plano de investimento que, no essencial, assenta no já conhecido Plano Nacional de Investimentos 2030 (PNI). O primeiro obstáculo é conseguir pôr a andar as obras públicas ainda este ano, mas, para o fazer, Costa precisa que os partidos concordem em aligeirar as regras dos concursos públicos, dramatizando: se tal não acontecer, não há obras nos próximos 18 meses.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.