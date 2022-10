Quem é a oposição a André Ventura? Ninguém que o preocupe

Abril está a ser um mês quente para o Chega. Depois de o líder da distrital do Porto ter apresentado a demissão na terça-feira após ter perdido a confiança política da estrutura local, sábado foi a vez de André Ventura anunciar a sua demissão e convocar eleições. O lider partidário diz-se vítima de críticas internas sobretudo depois da abstenção do partido na votação sobre a renovação do Estado de Emergência. Mas afinal quem é a oposição ao interna de Ventura? Ninguém que o preocupe. “Acredito que serei reeleito”, diz ao Expresso o líder do Chega que, ainda assim, reafirma a intenção de oficializar a demissão ainda antes da Páscoa.

