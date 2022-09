Demitir a DGS? Agora não, diz Costa: “A meio de uma batalha não se mudam generais”

António Costa sublinhou esta quarta-feira que: “estamos num risco de pandemia, e no meio da batalha não se mudam os generais”. O primeiro-ministro respondia ao deputado André Ventura, no Parlamento, depois de este lhe perguntar se retira a confiança à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Em momentos como este,“travam-se as batalhas e vencem-se as batalhas e é isso que faremos com a senhora diretora-geral da Saúde”, insistiu Costa, sem garantir que a decisão se mantenha quando acabar a crise.

Durante o debate quinzenal, estar quarta-feira dedicado ao Covid-19, António Costa ainda corrigiu André Ventura , que usou o termo "sua" DGS: "Não se trata da minha DGS, mas da DGS da República Portuguesa".