‘Secretas’ acompanharam voo de Guaidó

Os serviços de informações portugueses acompanharam de perto o voo de Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, entre Lisboa e Caracas, no último dia 11. E terão estado permanentemente informados sobre os pormenores da viagem do líder da oposição venezuelana, que fez uma digressão internacional de 23 dias. O caso está, sobretudo, a ser seguido pelo Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) — os serviços secretos externos portugueses.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.