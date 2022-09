Rui Rio avisa deputados do PSD que os contactos com jornalistas vão ser controlados

A comunicação do grupo parlamentar do PSD vai passar a ser "gerida de forma integrada por uma única equipa", noticiou o "Jornal de Notícias". O objetivo é o de "garantir a coerência política e eficácia da mensagem" e os deputados sociais-democratas terão de combinar de "forma articulada através da assessoria de imprensa" o que vão dizer antes de falarem com jornalistas, quer através de contactos presenciais na Assembleia da República ou via telefone.

As instruções fazem parte de um aviso que, de acordo com o mesmo jornal, acaba de ser enviado aos elementos da bancada laranja no Parlamento pelo líder do partido e do grupo parlamentar Rui Rio. A nota refere a preocupação é a de "garantir a coerência política e eficácia da mensagem" que passará a ser controlada por uma equipa de assessoria de imprensa dirigida por Florbela Guedes, que colabora com Rio desde a época em que o atual presidente do PSD era autarca no Porto, e que integrará, também, um fotógrafo e um repórter de imagem.

O "Jornal de Notícias" dá conta de que o aviso foi acolho com surpresa entre os deputados sociais-democratas devido não só ao conteúdo mas, também, ao tom em que está escrito. Citado pelo "JN", um dos elementos da bancada laranja exclamou: "Mas pensam que somos crianças que têm de ser tuteladas?". O mesmo deputado afirmou que esta iniciativa do líder do partido "ofende a autonomia dos parlamentares" e acrescentou: "Se somos uma bancada uniforme, chamada de grupo parlamentar do PSD, presume-se que, à partida, a direção não tem de recear que venhamos a falar disparates".

Outro parlamentar social-democrata considera que a medida poderá resultar com os deputados mais novos. "Ninguém os conhece, ninguém sabe o que andam a fazer e mais facilmente papagueiam o que lhes for pedido", afirmou ao "JN". Porém, adiantou: "Vai ser difícil fazer depender qualquer conversa da vontade de [Florbela Guedes] porque se trata "de uma pessoa que nunca atendeu telefones aos jornalistas, nem mesmo durante a campanha eleitoral". O mesmo deputado não poupa nas críticas à nova responsável pela comunicação do grupo parlamentar: "Se [Florbela Guedes] fosse assim tão boa coordenadora, o PSD não tinha necessitado de contratar empresas de assessoria nas eleições em que já participou e nas diretas do partido".

Os deputados sociais-democratas colocam, ainda, dúvidas sobre o que sucederá àqueles que publicam artigos de opinião nos órgãos de comunicação social, já que alegam ter ficado sem perceber se estes textos serão igualmente sujeitos a um controlo prévio da assessoria de imprensa.