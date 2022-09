PS reúne tropas para não deixar escapar eutanásia. Há 11 socialistas que não votam a favor

Desta vez, com um Parlamento maioritariamente a favor da eutanásia, o PS está a tentar cobrir todos os ângulos para não deixar escapar a oportunidade. No partido, há um toca a reunir para o dia da votação: a direcção do grupo parlamentar pediu aos deputados que estão em missões fora para estarem na Assembleia da República na quinta-feira, para que nada corra mal. É que nem todos os deputados socialistas votam favoravelmente aos projetos de lei e a margem de erro encurta se alguns deputados que são a favor dos projectos faltarem no dia da votação.

