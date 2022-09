Morreu Álvaro Barreto, ministro de seis governos, histórico do PSD

Militante do PSD desde a sua fundação, Álvaro Barreto foi ministro em seis governos – e à frente de várias pastas diferentes. A primeira logo em 1978, comandando a pasta da Indústria e Tecnologia, no Governo Provisório que foi liderado por Mota Pinto durante breves meses. Voltou ao cargo depois nos anos 80, nos governos de Sá Carneiro (Indústria), ou Francsico Pinto Balsemão à frente da pasta da Integração Europeia (Balsemão lembrou-o hoje como “Inteligente, rápido, polifacetado, com um grande, e por vezes cáustico, sentido de humor, excelente desportista").

Depois voltou a um Executivo no Bloco Central (Comércio e Turismo, primeiro, e depois Agricultura) e nos governos de Cavaco Silva (Agricultura e Pescas). Acabou por voltar a ser ministro mais tarde, no consulado de seis meses de Santana Lopes, aí com título de ministro de Estado, da Economia e do Trabalho.

Sendo um dos históricos do PSD (PPD, na época da fundação), Álvaro Barreto tornou-se numa figura de proa do partido, daquelas a quem muitos dos sucessivos líderes recorriam para procurar dar credibilidade às suas equipas – no Governo ou fora dele. Apesar de tudo isto, foi muito mais vezes ministro do que deputado, cargo que ocupou depois de sair do Governo de Cavaco Silva e até 2004, tendo sido presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Foi também, entre 2002 e 2004, deputado na Assembleia Municipal de Lisboa.

Mesmo depois de sair da vida política ativa, Barreto continuou a escolher os seus candidatos. O último apoio declarado por ele foi a Santana Lopes, na batalha interna que acabaria por levar à eleição de Rui Rio, em 2017.

Mas Barreto, o político, acabou por nunca se desligar do mundo dos negócios – desde antes do 25 de abril. Do seu currículo, com a marca de engenheiro civil que começou a carreira no grupo CUF, constam empresas como a Lisnave, a TAP (a que presidiu), a Soporcel (idem), a Tejo Energia, Nutrinveste, Sonae, Portugália e Millenium BCP, entre muitas outras.

Enquanto isso, foi ainda membro de várias instituições e fundações, desde a Fundação Bissaya-Barreto, Fundação Batalha de Aljubarrota, conselho Geral da Universidade de Coimbra, Academia de Engenharia e Instituto Português de Corporate Governance.

Era comendador da Ordem de Mérito Industrial, título que lhe foi entregue ainda no anterior regime, em 1967.

Notícia atualizada às 14h26