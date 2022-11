“Deportação urgente” de Joacine. PNR e Ventura outra vez alinhados

À semelhança de André Ventura, também o líder do Partido Nacional Renovador (PNR) desafiou a deportação da deputada do Livre Joacine Katar Moreira. José Pinto-Coelho sugeriu-o na terça-feira depois de se saber que o Livre pediu que o património das antigas colónias em museus possa ser devolvido às origens, segundo uma proposta de alteração do Orçamento do Estado para 2020.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler