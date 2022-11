Francisco Assis lança Ana Gomes para a Presidência contra Marcelo

Nos últimos dias, Ana Gomes tem estado (ainda mais) nas bocas do mundo pela frontalidade nas críticas e nas posições que tem tido sobre Isabel dos Santos. A eurodeputada tem recebido uma onda de elogios nas redes sociais e muitos a desafiá-la para cargos políticos de relevo. Desde que deixou de ser eurodeputada, Ana Gomes dedicou-se ao comentário sobre política na SIC e este fim de semana, com a revelação do caso Luanda Leaks, a socialista viu crescer ainda mais a sua rede de fãs. A onda chega agora ao partido. Francisco Assis é o primeiro a desafiá-la - e a dizer que a apoia - caso ela decida ir a eleições para a Presidência da República.

"Acho que não há personalidade em melhores condições do que Ana Gomes para ser candidata à Presidência da República. E também acho que era bom que a esquerda democrática tivesse um candidato. Se ela se candidatar eu seguramente vou apoiá-la", disse o ex-eurodeputado no seu comentário na Rádio Renascença.

Francisco Assis repetiu que, na sua visão, "não há melhor candidato" à Presidência na área da esquerda apesar de reconhecer a dificuldade da tarefa, estando Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República e sendo, por norma, a reeleição uma regra. Contudo, Assis defende que Ana Gomes tem a capacidade de "congregar várias esquerdas e não apenas o PS". Perante essa capacidade, "poderia ser uma escolha natural".

O ex-eurodeputado socialista que partilhou os corredores de Bruxelas com Ana Gomes, acredita que já há um movimento "que se vai reforçar" de apoio.

As declarações do socialista acontecem depois de Ana Gomes ter recusado em absoluto ser candidata, em declarações ao Expresso. Na edição deste sábado, a socialista dizia: “O que me dá liberdade e independência é não querer nada de ninguém e poder desagradar a muitos". Ana Gomes defendia ainda que o PS deveria ter um candidato a Belém e lançava de novo Sampaio da Nóvoa. “Vejo uma pessoa como Sampaio da Nóvoa a ter o perfil certo”, disse.