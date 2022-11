Livre dispensa Joacine. E aposta que ela não aguenta na AR

O corte definitivo foi consumado pela própria Joacine Katar Moreira na véspera da polémica votação sobre Gaza. Uma discussão mais acesa entre a deputada e a direção do Livre aconteceu no dia 21 de novembro, dando origem ao fim de relações entre as duas partes. Mais tarde, naquele dia, Joacine Katar Moreira informou o Grupo de Contacto que seria criado um outdoor apenas com a imagem de Aristides de Sousa Mendes, enquanto a direção defendeu — apesar do projeto de resolução do partido para o corpo do cônsul português ser trasladado para o Panteão — que era mais importante apostar num cartaz sobre a vertente da esquerda verde europeísta. Resultado? A deputada enviou um e-mail à direção colegial manifestando “profunda desilusão” com o “jogo de bastidores” e pelo “desrespeito” e “incómodo” que dizia sentir, e decidiu “cessar” o diálogo com o grupo. Entretanto, Joacine também bloqueou alguns colegas do partido no Facebook. Agora, o divórcio deve consumar-se de vez.

Aquele foi apenas um dos episódios que conduziu ao ponto de ebulição em que se encontra o Livre, que realiza este fim de semana, em Lisboa, o IX Congresso do partido para eleger os órgãos nacionais para os próximos dois anos: Grupo de Contacto (direção), Assembleia, órgão máximo entre congressos, e Conselho de Jurisdição. Mas todas as atenções estão voltadas para a retirada da confiança política à deputada, que deverá ser aprovada. Se não for agora, terá luz verde em breve nos novos órgãos. O mal-estar interno não é recente, já provocou dissidências, e a cisão entre a deputada e o partido parece inevitável. Durante o impasse, Joacine remete-se ao silêncio. Confrontado pelo Expresso no Parlamento, Rafael Esteves Martins, assessor da deputada, recusou-se a prestar qualquer esclarecimento sobre se Joacine vai ao congresso ou se fica como deputada não inscrita.

