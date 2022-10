Sousa Lara demite-se do cargo de porta-voz do Chega por não renunciar à subvenção vitalícia de €1343

António Sousa Lara, porta-voz do Chega para as áreas de Segurança Interna e Geopolítica, demitiu-se do cargo por não renunciar à subvenção estatal vitalícia. O Expresso sabe que o ex-deputado do PSD e ex-subsecretário de Estado da Cultura do Governo de Cavaco Silva foi confrontado com a questão na terça-feira à noite numa reunião da direção do partido, recusando-se a renunciar a título definitivo aos €1343 a que tem direito por ter exercido cargos políticos.

Embora não esteja a receber atualmente a respetiva pensão, visto que a lei prevê que quem contar com fontes de rendimento que ultrapassam esse montante não podem acumular a subvenção, Sousa Lara poderá voltar a recebê-la no futuro.

A demissão acontece na sequência de uma chuva de críticas nas redes sociais, com vários posts publicados nas últimas semanas que davam conta desta situação e desafiavam André Ventura a exigir ao professor catedrático e porta-voz do Chega para devolver o dinheiro recebido ou afastá-lo mesmo do cargo. Também o líder parlamentar do BE confrontou em meados de dezembro André Ventura com o caso do porta-voz do Chega.

Em causa está o facto de o fim das subvenções vitalícias ser uma das principais bandeiras do Chega e o seu líder ter inclusivamente garantido que demitiria qualquer membro do partido que recebesse a respetiva pensão.

Ainda que Diogo Pacheco de Amorim seja apontado como o ideólogo do Chega, António Sousa Lara foi até agora um dos principais conselheiros de André Ventura. Sucessor deverá ser escolhido nos próximos dias.