PSD-Madeira enfrenta Rio e aceita votos de todos militantes com quotas em dia 

Quer Rui Rio queira, quer não, na Madeira todos os militantes sociais-democratas com as quotas em dia podem votar nas diretas do partido de sábado. A decisão foi tomada esta terça-feira na reunião da comissão política do PSD-Madeira. E, nas contas da direção regional, estão em condições de votar para eleger o líder nacional 2500 militantes.

Ora, segundo o regulamento aprovado em novembro pelo conselho nacional do partido, esse número será, segundo a estrutura nacional, de apenas 104 militantes. O PSD, na Madeira, tem outras contas e lembra ao partido nacional que, de acordo com os estatutos do partido, as estruturas das regiões autónomas têm regulamentos próprios.

José Prada, o secretário geral do PSD-Madeira, que falou após a reunião da comissão política, garantiu que a eleição vai decorrer como sempre nas sedes do partido e lembra que, há dois anos, “Rui Rio foi eleito assim” e, antes dele, todos os outros lideres nacionais e regionais. No entanto, o secretário geral, que foi o porta-voz da reunião, deixou claro que este desentendimento não tem nada que ver com a disponibilidade do PSD-Madeira para votar o Orçamento do Estado para 2020 conforme for melhor para a região.

Nesta questão, deverá pesar mais o facto de Miguel Albuquerque ter dado liberdade de voto aos militantes. E 2500 militantes podem fazer a diferença.

Quanto ao sentido de voto dos três deputados da Madeira só será decidido na sexta-feira e é para negociar até ao último minuto. O assunto foi debatido na comissão política e em cima da mesa está a mobilidade marítima e aérea, ou seja, ligações marítimas entre a Madeira e o Continente durante o ano inteiro e passagens de avião a 86 euros. A Madeira tem já a garantia de redução nos juros e financiamento para o hospital. Se tiver tudo, o voto será a favor e contra a decisão da direção nacional do PSD.