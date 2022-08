Montenegro ataca Rio: “Está condenado a resultados medíocres”

Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD e candidato à liderança do partido, não poupa Rui Rio: “Quem não respeita nem aproveita a força dos militantes, dos deputados, dos dirigentes e dos autarcas está condenado a resultados medíocres.”

Em causa estão as declarações de Rui Rio, que, na quarta-feira, disse não estar disposto a tolerar “vigarices” ou jogadas de aparelho a propósito das queixas que têm surgido sobre as dificuldades em regularizar quotas. O líder do PSD foi ainda mais longe, aproveitando o slogan de Montenegro (“A Força que Vem de Dentro”) para lançar mais uma provocação: “Há quem diga que a força vem de dentro, mas a minha força vem de fora”, disse.

No Facebook, Luís Montenegro não deixou o seu adversário sem resposta. “A força que os portugueses deram a Rui Rio foi 21 e 27%. Uma das explicações desta desgraça é ele não perceber que só um PSD forte por dentro é confiável lá fora. Quem não respeita nem aproveita a força dos militantes, dos deputados, dos dirigentes e dos autarcas está condenado a resultados medíocres. Agradeço a Rui Rio ter deixado esta diferença entre nós tão clara”, escreveu o social-democrata.

Antes, à margem de um encontro com António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Luís Montenegro já tinha criticado o facto de Rui Rio se ter imposto como líder parlamentar. “Eu vou vencer as eleições internas e vou fazer aquilo que o presidente do PSD deve fazer sempre, que é esperar que os deputados elejam a sua direção parlamentar. Não temos nenhum receio de trabalhar com os deputados que estão hoje na Assembleia da República. Trabalharão, estou seguro, em perfeita articulação e coordenação com a Direção Nacional do Partido a que eu presidirei e eu também farei a minha parte para que isso aconteça”, disse.