‘Papão’ da maioria absoluta preocupa PS

Há dois resultados que parecem conflituantes na sondagem ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC: por um lado, as intenções de voto dão 42% ao PS, com mais 19 pontos do que o PSD, o que com alta probabilidade será suficiente para conseguir mais de metade dos deputados; por outro, a maioria absoluta dos inquiridos (55%) prefere que não exista qualquer maioria absoluta. Mesmo os inquiridos do PS a rejeitam.

A recusa da maioria de um só partido é total: na estratificação da amostra por sexo, idade, instrução, simpatia partidária ou posição ideológica, não há qualquer subgrupo que considere preferível a existência de uma maioria absoluta. Seja de que partido for, embora o cenário que está em cima da mesa seja só um: o da vitória de António Costa. À pergunta sobre qual o partido que terá mais votos a 6 de outubro, 59% apostam que será o PS, e só 9% arriscam uma vitória do PSD. A perceção da vitória de Costa é tal que é considerada o cenário mais previsível por 44% dos inquiridos que se assumem de direita.