Promessas do PS custam três vezes menos do que as do PSD

As promessas eleitorais que o PS leva às eleições legislativas já têm um preço na fatura: €1150 milhões, pouco mais de €250 milhões por cada orçamento da nova legislatura — a acrescer, claro, às medidas já lançadas pelo atual Governo e incluídas no último programa de estabilidade, em abril.

As contas, reiteradamente pedidas pelo Expresso desde a apresentação do programa, em julho, foram agora disponibilizadas. Nas quatro páginas há quatro pressupostos a reter: que vários dos compromissos de António Costa vão ser aplicados faseadamente ao longo da legislatura; que uma fatia substancial “deverá ocorrer eminentemente nos anos de 2021 e 2022” (ou seja, no fim da mesma); que a sua implementação será feita “avaliando em cada momento a sua eficiência”; e, finalmente, que estas são as contas às medidas mais pesadas, sendo que as restantes terão de ser “geridas pelos ministérios internamente”, com “poupanças que sejam feitas ou prescindindo de outros projetos”, diz fonte socialista.