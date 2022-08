cumprimos ou #com primos? Iniciativa Liberal abre guerra de cartazes com o PS

A campanha eleitoral ainda não arrancou oficialmente, mas a propaganda política está já a começar a instalar-se nos espaços públicos de Portugal. A Iniciativa Liberal, um dos mais jovens partidos e que tenta, a 6 de outubro, eleger uma representação no Parlamento, é uma das presenças que já se faz notar.

A ideia é a de responder aos outdoors que forem lançados pelo Partido Socialista, com o objetivo de denunciar aquilo que a IL considera serem os fracassos e os aspetos negativos da herança que é legada pelo atual Governo. Tudo isto com um toque de humor.

Ao cartaz do PS que inclui uma fotografia do primeiro-ministro António Costa de semblante sereno e sorriso confiante sob a hashtag #cumprimos, a Iniciativa Liberal decidiu contra atacar com a tag #com primos, numa alusão aos casos de relações familiares entre membros do Executivo e dos gabinetes, que ganhou a designação de "familygate".

Mas a réplica da IL não fica por aqui. Às garantias socialistas de que o mandato que agora termina foi marcado por "mais emprego" e "menos precariedade", os liberais contrapõem que houve "mais impostos" e "menos serviços públicos".

Como as palavras podem não chegar para convencer os eleitores recalcitrantes, o PS diz que foram criados mais 350 mil empregos nos últimos quatro anos e que 89% se referem a contratos de trabalho sem termo. Sobre estas alegações, o cartaz da IL nada diz, mas adianta que arderam quase 540 mil hectares em 2017, que 2600 doentes faleceram nas listas de espera do Serviço Nacional de Saúde e que o Governo apoiado pela geringonça cobrou mais seis mil milhões de euros em impostos. Solução, de acordo com os liberais? "Liberta-te do socialismo".

A batalha de cartazes promovida pela IL promete ser um fator de animação na campanha. Com primos ou sem.