Costa apresenta quatro nomes a Ursula

António Costa apresentou a Ursula von der Leyen quatro nomes que poderão representar Portugal na próxima Comissão Europeia. A presidente indigitada quer uma equipa paritária e tem insistido na necessidade de os países proporem pelo menos um candidato de cada género. Portugal, sabe o Expresso, apresentou dois homens e duas mulheres. Um dos homens propostos — e principal aposta de António Costa — é Pedro Marques, o cabeça de lista do PS nas últimas europeias.

O plano A de Portugal continua a ser uma pasta na área das Políticas Regionais (que controla os Fundos Estruturais e de Coesão), e nesse cenário Marques é o candidato ideal para Costa. Porém, a possibilidade de Mário Centeno deixar a presidência do Eurogrupo para dirigir o FMI faz com que o interesse de Lisboa possa desviar-se para uma pasta da área do Orçamento e Finanças. Com Centeno em cena, isso seria redundante; sem Centeno, o caso muda de figura. Nesse cenário, o Expresso sabe que o primeiro-ministro gostaria de ver Portugal representado por uma mulher.

A hipótese mais forte seria Elisa Ferreira. A atual vice-governadora do Banco de Portugal tem um profundo conhecimento da máquina de Bruxelas, onde foi durante 12 anos eurodeputada. Mas o nome de Elisa também está sobre a mesa para a eventualidade de ser preciso substituir Centeno no Ministério das Finanças.